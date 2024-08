Bruno Montaleone esteve recentemente em Portugal para gravar cenas da novela "Mania de Você", que estreia em setembro na Globo. Em conversa com o SAPO Mag, o ator falou da nova novela, da última temporada da série "De Volta aos 15", da Netflix, e do seu próximo projeto no cinema: em breve, poderemos ver brasileiro no filme sobre a vida de Ney Matogrosso. Veja o vídeo.