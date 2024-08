A canção já contou também com uma versão em português no DVD de Ivete Sangalo. Agora, a faixa ganha uma nova roupagem no pagode com a composição de Ricardus.

"A ansiedade está a mil para este lançamento, estamos muito felizes com esse nosso momento. ‘Corazón Partío’ já é um sucesso e todo mundo já curtiu muito essa música. É uma responsabilidade enorme regravar este hit, mas acho que ficou incrível na versão do pagode, tenho certeza que vão curtir e sambar muito connosco, conta Duzão.

“Cantamos a música no último 'Churrasquinho' e foi um sucesso, o público abraçou muito esta versão. Ela é muito boa para sentar e curtir um bom pagodinho com os amigos", complementa Goes.