Foi divulgado o segundo trailer de "Killers of the Flower Moon".

Com três horas e meia, o novo filme de Martin Scorsese é considerado um dos títulos incontornáveis da próxima temporada de prémios após uma antestreia mundial triunfal no Festival de Cannes em maio.

O cineasta veterano, de 80 anos, recorreu a dois dos seus atores favoritos, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, acompanhados pela grande revelação que é Lily Gladstone e ainda Jesse Plemons, Brendan Fraser e John Lithgow.

"Killers of the Flower Moon" baseia-se na história verídica da misteriosa série de homicídios que abalou nos anos 1920 a comunidade indígena da tribo Osage, em Oklahoma, após um inesperado 'boom' petrolífero. Do dia para a noite, os Osage tornaram-se milionários com as concessões para explorar o petróleo. As suas mulheres passaram a ser objeto de cobiça dos homens brancos, dispostos a casarem-se com elas por todos os meios para ficar com o dinheiro.

Produzido pela Apple, o filme vai estrear nos cinemas a nível mundial antes de ser lançado em data não anunciada em streaming. A estreia portuguesa está confirmada para 19 de outubro.

TRAILER ORIGINAL (será atualizado pela versão legendada quando ficar disponível).