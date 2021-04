A Netflix vai lançar as próximas duas sequelas do filme "Knives Out - Todos São Suspeitos".

Num dos maiores negócios na história das plataformas de streaming, com um valor "acima dos 400 milhões de dólares", Rian Johnson vai regressar como argumentista e realizador em dois filmes sobre mistérios diferentes onde Daniel Craig voltará a ser o super detetive Benoit Blanc.

O primeiro filme foi distribuído nos cinemas, mas o acordo da produtora de Johnson com o seu sócio passava por licenciar os direitos filme a filme. Isto permitiu que fizessem o melhor acordo possível, num leilão a que também concorreram a Apple e Amazon.

O acordo ainda é mais notável porque o primeiro "Knives Out" só foi possível porque houve um atraso na rodagem de "007: Sem Tempo Para Morrer" e Daniel Craig ficou com tempo livre. Entre o seu acordo em setembro de 2018 e a antestreia mundial no Festival de Toronto só passou um ano.

Com inspiração reconhecida nos mistérios de Agatha Christie, o filme sobre um detetive que investiga a morte do patriarca de uma família combativa e excêntrica custou apenas 40 milhões de dólares e ultrapassou os 311 milhões de receitas em todo o mundo.

O valor foi muito significativo para um título original num mercado dominado por sagas, pelo que logo no início de 2020 foram confirmados os planos para "Knives Out" também se tornar... uma saga.

No elenco estavam ainda nomes como Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield e Christopher Plummer.

Seguindo o modelo da sua inspiração literária, o belga Poirot, o detetive texano Benoit Blanc irá investigar um novo caso a partir de 28 de junho na Grécia. O elenco ainda não é conhecido.

VEJA O TRAILER.