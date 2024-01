A rodagem do terceiro filme "Knives Out" vai arrancar ainda este ano.

A informação surge discretamente numa notícia do Deadline sobre uma nova contratação para a T-Street, a produtora criada pelo realizador Rian Johnson com o seu sócio Ram Bergman.

Tal como os anteriores "Knives Out" (2019) e "Glass Onion" (2022), o novo projeto, ainda sem título oficial, será escrito e realizado por Johnson.

Confirmado está o regresso de Daniel Craig como o detetive Benoit Blanc.

Em entrevistas, o cineasta revelou que o tom e a temática do próximo filme voltaria a ser diferente dos anteriores e que tinha retomado o processo de escrita interrompido pela greve dos argumentistas de Hollywood.

Estando agora à vista um plano para arrancar a produção, espera-se que nos próximos meses comecem a ser conhecidos os atores que serão os novos suspeitos na investigação de Benoit Blanc, juntando-se a uma saga por onde já passaram Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Christopher Plummer, Edward Norton, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Kate Hudson ou Dave Bautista.

Em abril de 2021, a Netflix assinou um acordo no valor de 469 milhões de dólares para ter os direitos para mais duas sequelas: as únicas condições eram a participação de Craig e que cada filme tivesse um orçamento nunca inferior ao do primeiro, que foi na zona dos 40 milhões de dólares.

Tanto o realizador e argumentista como o protagonista disseram que continuariam a fazer filmes enquanto ambos estivessem envolvidos.

Nesse sentido, Johnson também revelou que, embora tivesse aprovado o título "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", gostaria que as futuras sequelas incluíssem como subtítulo "A Benoit Blanc Mystery" ("Um Mistério Benoit Blanc", em tradução literal).