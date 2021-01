Já está em rodagem na Alemanha "Spencer", o filme onde Kristen Stewart vai ser a Princesa Diana.

Esta quarta-feira (27), a produtora divulgou a primeira imagem oficial da atriz como a icónica "Lady Di".

O projeto é do prestigiado realizador chileno Pablo Larraín.

A história centra-se nos três dias de um dos últimos natais que Diana passou no Castelo de Windsor, mantido propositadamente num ano indefinido: o fim de semana decisivo no início da década de 90, quando decidiu que o seu casamento com o Príncipe Carlos não estava a funcionar e precisava desviar-se do caminho que a colocaria em linha para um dia ser a Rainha de Inglaterra.

O filme também terá a participação de Timothy Spall ("Mr. Turner"), Sally Hawkins ("A Forma da Água") e Sean Harris (o vilão de "Missão: Impossível - Fallout"), mas não foi divulgado quem interpretará o Príncipe Carlos.

A estreia de "Spencer" está prevista para o outono deste ano.