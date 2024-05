Inesperado: depois de tanto se querer distanciar, Kristen Stewart regressa ao mundo dos vampiros.

Mais de 15 anos após se tornar uma estrela como Bella Swan na saga "Twilight" (2008-2012), a atriz volta às origens, mas sem Robert Pattinson e em registo 'indie', longe dessas super produções de Hollywood.

A nomeada para um Óscar pela interpretação da Princesa Diana em "Spencer" vai juntar-se a Oscar Isaac em “Flesh of the Gods”, um novo projeto de Panos Cosmatos, o realizador de "Mandy" (2018), um dos filmes recentes mais aclamados com Nicolas Cage.

Oscar Isaac

Segundo a descrição no comunicado oficial, a história foca-se no casal Raoul (Isaac) e Alex (Stewart), que desce todas as noites do seu condomínio de luxo num arranha-céus para mergulhar na noite de Los Angeles dos anos 1980, onde se cruzam com uma mulher misteriosa e são seduzidos para um mundo hedonista, violento e surrealista.

O argumento é de Andrew Kevin Walker, conhecido pelos filmes de David Fincher "Se7en - Sete Pecados Mortais” e "O Assassino", a partir de uma ideia do próprio com o realizador.

"Como a própria Los Angeles, ‘Flesh of the Gods’ existe no reino limiar entre a fantasia e o pesadelo. Tanto propulsivo como hipnótico, ‘Flesh’ vai levar as pessoas num passeio delirante pela profundezas do coração brilhante do inferno”, destaca Cosmatos.

A rodagem começa ainda este ano.