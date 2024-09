Um 'teaser trailer' de "Maria" foi revelado esta quinta-feira.

O filme, apresentado na antestreia mundial no recente Festival de Veneza, colocou Angelina Jolie na corrida aos Óscares pela interpretação da cantora de ópera Maria Callas na sua última semana de vida em setembro de 1977, em Paris.

Ainda com Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino, este é o último capítulo de uma trilogia do realizador Pablo Larrain sobre mulheres icónicas, depois de "Jackie", sobre a esposa do falecido presidente John F. Kennedy, e "Spencer", sobre a Princesa Diana, que valeram nomeações para as estatuetas douradas respetivamente a Natalie Portman e Kristen Stewart.

"Maria" tem estreia assegurada nos cinemas portugueses, em data ainda por anunciar.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.