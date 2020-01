Kumail Nanjiani revelou que recebeu uma recompensa inesperada pela transformação física para entrar no filme da Marvel "The Eternals".

Em dezembro do ano passado, o ator publicou duas fotografias a revelar o seu novo físico de super-heróis que se tornaram virais em poucas horas.

Pelas suas próprias palavras, os dias que se seguiram foram "bizarros" e ainda mais quando descobriu que o serviço de pornografia Pornhub tinha usado uma das imagens para a sua categorias de "homens musculados".

Na quarta-feira, Kumail Nanjiani recapitulou a experiência com Conan O’Brien, mas acrescentou que o Pornhub o compensou pelo uso da imagem com 10 anos do ser serviço Premium.

E como o próprio revela, ficou com "acesso a um mundo totalmente novo".

"Pornografia de graça é bom, mas que se vai para o Premium... nos próximos 10 anos, poderia desenvolver fetiches, daqueles malucos, e saberei que estou bem fornecido", garantiu.

Uma breve pesquisa esclareceu que o serviço inclui o acesso ainda a um catálogo mais vasto, definição 4K Ultra HD e até uma função de realidade virtual.

Pressionando por Conan para dizer que tipo de fetiches é que estaria a pensar, respondeu "Se tenho de te explicar, não irias perceber".

