Revelou ainda que "o maior problema é que, quando se chega lá, não se para de fazer exercício. Gostava que fosse como num videojogo em que se carrega no 'guardar'."

O pior, revelou, foram as imagens do "antes e depois" que se espalharam e os comentários das pessoas chocadas com a transformação, como se fosse algo extremado: "Estava a deixar um rasto de lodo atrás de mim? Eu tinha um aspeto normal."

Kumail Nanjiani contou que acabou a sua parte na rodagem em "Eternals" na terça-feira (21) e fez um balanço do regime.

"Faz-se exercício todos os dias e acaba-se por aprender a gostar. A dieta foi a parte mais difícil. Não como pizza ou um donut há mais de um ano. Nada de açúcar refinado há um ano, quase nada de hidratos de carbono. Os meus lanches têm sido pegar num saco de ervilhas açucaradas e comê-las. É o que eu tenho feito à noite", explicou.

O ator acrescentou que ainda não tivera oportunidade de regressar às coisas de que gostava e foi nessa altura que Kimmel o surpreendeu com uma seleção de vários "pecados" alimentares literalmente caída do céu, de bolos até à tão desejada caixa com pizza.

"Vou literalmente chorar agora. Não estou a brincar. Estou a tremer. A pizza é realmente boa ", garantiu.

A entrevista continuou com Kumail Nanjiani a experimentar de forma empenhada e com evidente prazer todas as diferentes delícias.

VEJA A ENTREVISTA.