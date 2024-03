O realizador do filme de culto "O Corvo", de 1994 partilhou o seu desgosto sobre a nova versão para o cinema da banda desenhada de James O'Barr.

Será a 6 de junho que estreia o filme realizado por Rupert Sanders ("A Branca de Neve e o Caçador", "Ghost in the Shell") com Bill Skarsgård e a cantora britânica FKA twigs como protagonistas.

O primeiro filme tinha Brandon Lee como o jovem que regressava dos mortos para vingar a morte da namorada, que morreu aos 28 anos morreu durante a rodagem por causa de um acidente com uma arma mal preparada.

O filme foi concluído recorrendo a um duplo e aos truques de efeitos especiais disponíveis na época, sendo dedicado ao filho de Bruce Lee e à sua noiva, Eliza Hutton, com Alex Proxas a defender sempre a partir daí que uma nova versão da história nunca deveria ser feita por uma questão de respeito.

Alex Proyas com Brandon Lee

Após ver o trailer do novo filme lançado na semana passada e as reações, o realizador reforçou a sua posição.

"Não fico realmente feliz por ver negatividade sobre o trabalho de qualquer colega cineasta. E tenho certeza de que o elenco e a equipa técnica realmente tinham boas intenções, como todos nós em qualquer filme. Portanto, é-me doloroso dizer mais sobre este tema, mas acho que a resposta dos fãs diz muito”, escreveu numa mensagem no Facebook publicada na segunda-feira e posteriormente eliminada.

“'O Corvo' não é apenas um filme. Brandon Lee morreu a fazê-lo e foi finalizado como um testemunho do seu brilhantismo perdido e perda trágica. É o seu legado. É assim que deveria permanecer”, completou.

Na publicação, Proyas partilhava a ligação para um artigo que destacava o volume de reações negativas ao trailer no YouTube.

O sucesso comercial e artístico da versão original de "O Corvo" originou três sequelas que não ficaram para a história com Vincent Pérez, Eric Mabius e Edward Furlong, além de uma curta série de TV com Mark Dacascos.

No elenco da nova versão destacam-se ainda as presenças de Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger.

"As almas gémeas Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) são brutalmente assassinadas quando demónios do seu passado voltam para assombrá-los. Para salvar o seu verdadeiro amor, Eric sacrifica-se e decide assumir o papel de vingador e a identidade do Corvo em busca de uma impiedosa vingança contra os seus assassinos, atravessando os mundos dos vivos e dos mortos, para restaurar o que está errado", resume a sinopse oficial da história.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.