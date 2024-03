Foi lançado esta quinta-feira o primeiro trailer da nova versão de "O Corvo", que adapta a banda desenhada de James O'Barr.

Após Brandon Lee no filme de culto de 1994, Bill Skarsgård, o Pennywise nos filmes "It" (2017 e 2019) surge agora como Eric Draven, o jovem que regressa dos mortos para vingar a morte da namorada, interpretada pela cantora britânica FKA twigs.

No elenco destacam-se ainda as presenças de Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger.

"As almas gémeas Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) são brutalmente assassinadas quando demónios do seu passado voltam para assombrá-los. Para salvar o seu verdadeiro amor, Eric sacrifica-se e decide assumir o papel de vingador e a identidade do Corvo em busca de uma impiedosa vingança contra os seus assassinos, atravessando os mundos dos vivos e dos mortos, para restaurar o que está errado", resume a sinopse oficial da história.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

Com estreia nos cinemas portugueses marcada para 6 de junho, esta nova versão de "The Crow", ainda sem título oficial em português, surge após quase 20 anos de avanços e recuos em Hollywood e chegou a ter o envolvimento de Jason Momoa e muitos realizadores antes de surgir Rupert Sanders, conhecido por "A Branca de Neve e o Caçador" (2012) e "Ghost in the Shell - Agente do Futuro" (2017).

A primeiro adaptação da história resultou no malogrado "cult-movie" realizado em 1994 por Alex Proyas que provocou a morte do seu protagonista Brandon Lee num acidente de rodagem.

Seguiram-se três sequelas de que quase não reza a história, com Vincent Pérez, Eric Mabius e Edward Furlong, e uma curta série de TV com Mark Dacascos no papel principal.