A Sony Pictures anunciou o lançamento a 1 de fevereiro de "Ghostbusters: Ultimate Collection", uma nova caixa com os filmes da saga "Caça-Fantasmas" nas suas versões em Blu-ray e 4K Ultra HD.

Mas a coleção com uma réplica da 'Ghost Trap' que junta com oito discos com novos conteúdos e um álbum que está a ser promovida como a "definitiva" só inclui as novas versões do clássico "Os Caça-Fantasmas" (1984) e da sequela "Os Caça-Fantasmas II" (1989), ambos de Ivan Reitman, além do filme mais recente, "Caça-Fantasmas: O Legado", realizado pelo filho Jason Reitman.

De fora ficou "Caça-Fantasmas" (2016), protagonizada por mulheres (Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones) e ainda com a participação especial de Chris Hemsworth e vários atores do filme original.

Esta tentativa do estúdio de relançamento da saga foi uma desilusão comercial e alvo de ataques sexistas ainda antes de chegar aos cinemas.

Ao ler a notícia sobre a nova coleção e descobrir que o seu filme não faz parte do cânone, o realizador partilhou o descontentamento nas redes sociais.

"Hum... Sony, sei que isto deve ser um engano. Temos muitos fãs e o Bill [Murray], Dan [Aykroyd] e Ernie [Hudson] apareceram nele e ganhou o Kids Choice Award para Melhor Filme no ano em que foi lançado. Portanto, suponho que isto foi apenas um descuido?", escreve Paul Feig, adicionando a hashtag '#weareallghostbusters' [Somos todos Caça-Fantasmas].

A Sony não reagiu a esta crítica.