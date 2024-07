Está em preparação uma nova versão do clássico "Por um Punhado de Dólares" (1964).

Ainda sem realizador ou datas, um comunicado oficial confirma o projeto será uma parceria que junta a empresa americana Euro Gang Entertainment, do veterano produtor Gianni Nunnari (“300,” “Imortais”), com as italianas Enzo Sisti, FPC S.r.l e Jolly Film, esta última a produtora e distribuidora do filme realizado por Sergio Leone que lançou o sub-género 'western spaghetti'.

Em si mesmo uma versão de "Yojimbo, o Invencível" (1961), do cineasta japonês Akira Korosawa, "Por um Punhado de Dólares" apresentava Clint Eastwood como o 'homem sem nome', o estranho pistoleiro que chegava a uma aldeia dominada por dois gangues e os lançava numa luta feroz.

O sucesso comercial, juntamente com o impacto de "Por Mais Alguns Dólares" (1965) e "O Bom, o Mau e o Vilão" (1966), ajudou a lançar a carreira de Eastwood no grande ecrã, regressando aos EUA não ainda como uma estrela, mas já com outro estatuto para uma carreira que continua a dar frutos aos 94 anos: um novo filme por si realizado deverá chegar aos cinemas nos próximos meses.