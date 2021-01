"Spy Kids" vai regressar ao cinema.

A saga familiar de espionagem juvenil vai ser reinimaginada pelo seu criador e realizador Robert Rodriguez.

O cineasta também vai escrever e dirigir o quinto filme, que voltará a colocar no centro da ação uma família multicultural de espiões.

No primeiro filme, de 2001, Antonio Banderas e Carla Gugino eram dois agentes secretos que decidiam mudar de vida, casar e formar família.

Chamados ao ativo anos mais tarde para deter, como é habitual no género, um cientista maluco que quer destruir o mundo, acabavam por ser raptados, o que levava os seus filhos, interpretados por Alexa PenaVega e Daryl Sabara, a transformarem-se em mini-espiões para os salvar.

"Spy Kids" foi uma grande mudança na carreira de Robert Rodriguez, que era conhecido pelos filmes de ação estilizada e violenta "El Mariachi", "Desperado" e "Aberto até de Madrugada".

O sucesso originou três sequelas até 2011, todas também do cineasta mexicano, e em abril do ano passado, Alexa PenaVega e Daryl Sabara reencontraram-se virtualmente e partilharam recordações, incluindo as que "trouxeram" dos filmes.