Ficou disponível na segunda-feira o primeiro dos sete episódios de "The Sympathizer", uma grande aposta da HBO Max.

Todas as semanas até 27 de maio será lançado num novo episódio da minissérie baseada no romance homónimo de Viet Thanh Nguyen, vencedor do Prémio Pulitzer, onde se destaca a presença de Robert Downey Jr.: o recente vencedor do Óscar de Melhor Ator Secundário por "Oppenheimer" desdobra-se em várias personagens secundárias de caráter antagónico e distinto visual, que "se destinam a representar diferentes aspetos do modo de vida americano", como um político, um agente da CIA e um realizador de cinema.

A história é um "'thriller' de espionagem e uma sátira intercultural sobre as lutas de um espião comunista meio francês e meio vietnamita durante os dias finais da Guerra do Vietname e a sua nova vida como refugiado na década de 1970 em Los Angeles, onde descobre que os seus dias de espionagem ainda não acabaram", destaca a sinopse oficial.

Hoa Xuande (da série “Cowboy Bebop”) interpreta o espião dividido entre o dever e a nova vida, apoiado por Sandra Oh ("Sideways", "Anatomia de Grey", "Killing Eve").

A produção foi desenvolvida e tem como co-'showrunner', produtor executivo, argumentista e realizador dos primeiros três episódios Park Chan-wook, o aclamado cineasta coreano de títulos como "Em Nome da Vingança, "Oldboy" e, mais recentemente, "Decisão de Partir".

O quarto episódio é dirigido por Fernando Meirelles ("Cidade de Deus", "O Fiel Jardineiro", "Dois Papas") e os últimos três por Marc Munden ("Utopia", "National Treasure").

VEJA O TRAILER LEGENDADO.