A grande aposta da HBO Max "The Sympathizer" já tem data de estreia.

A plataforma anunciou que a minissérie de sete episódios que foi desenvolvida e tem como co-'showrunner', produtor executivo, argumentista e realizador Park Chan-wook, o aclamado cineasta coreano de filmes como "Em Nome da Vingança, "Oldboy" e "Decisão de Partir", chegará a 15 de abril.

Um "'thriller' de espionagem e uma sátira intercultural sobre as lutas de um espião comunista meio francês e meio vietnamita durante os dias finais da Guerra do Vietname e a sua nova vida como refugiado em Los Angeles, onde descobre que os seus dias de espionagem ainda não acabaram", destaca a sinopse oficial.

Hoa Xuande (da série “Cowboy Bebop”) interpreta um espião dividido entre o seu dever e a nova vida na comunidade de refugiados vietnamita de Los Angeles durante a década de 1970, nesta produção que adapta um 'best-seller' de Viet Thanh Nguyen vencedor do prémio Pulitzer.

Além da nomeada aos Emmys Sandra Oh no elenco, o destaque incontornável a elevar as expectativas é a presença de Robert Downey Jr., também um dos produtores executivos com a sua esposa: o favorito ao Óscar de Melhor Ator Secundário por "Oppenheimer" desdobra-se em várias personagens secundárias de caráter antagónico e distinto visual, que "se destinam a representar diferentes aspetos do modo de vida americano", como um político, um agente da CIA e um realizador de cinema.

TRAILER.