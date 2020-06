"Percy Jackson" é uma série literária para jovens adultos centrada na saga épica de um semideus para cumprir o seu destino num universo povoado por cenários fantásticos e criaturas delirantes.

Dos cinco livros, dois foram adaptados ao cinema, "Percy Jackson e os Ladrões do Olimpo" (2010) e "Percy Jackson e o Mar dos Monstros", com Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, Jake Abel e Sean Bean.

Muitos fãs ficaram descontentes com os resultados e agora o escritor Rick Riordan também partilhou as suas opiniões com mais detalhe e a esperança de que uma anunciada série para a plataforma Disney+ faça justiça ao seu trabalho.

Tudo começou quando um fã se queixou nas redes sociais que a plataforma de streaming tinha "censurado" uma cena do primeiro filme: Rick Riordan respondeu que não sabia de nada, mas que "claramente trata-se de um erro, eles deviam ter censurado tudo. Só duas horas de ecrã preto".

O escritor partilhou mais ideias quando alguém escreveu que era "refrescante" que ele detestava ainda mais os filmes do que os fãs.

"Pata vocês, são duas horas de entretenimento. Para mim, é o trabalho da minha vida a passar por um triturador de carne quando lhes pedi para não o fazer. Mas está tudo bem. Vamos corrigir isso em breve", garantiu.

"Ainda não vi os filmes e nunca tenciono fazê-lo. Avalio-os por ter lido os argumentos porque me preocupo mais com a história. Certamente que não tenho nada contra os atores muito talentosos. A culpa não é deles. Lamento que tenham sido arrastados para aquela confusão", concluiu.