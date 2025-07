O beijo romântico no ar entre o Super-Homem e Lois Lane "para maiores de 12 anos" que se tornou viral em "Superman" foi censurado na Índia.

Foi considerado "Excessivamente sensual" pelo conselho de cinema do país.

Segunda a notícia do The Wrap, que cita a plataforma Bollywood Hungama, o Conselho Central de Certificação de Filmes (tradução literal, CFBC pela sigla original) levantou objeções à cena de 33 segundos e ainda a alguns palavrões, levando ao corte antes de ser autorizada a estreia no país.

Um processo de censura concluído a 7 de julho, apenas quatro dias antes da estreia.

"Há momentos em que o estúdio antecipa que o CFBC pode solicitar um corte. Prolonga o processo de censura, pois é preciso fazer o corte e obter a aprovação do Comité Examinador dp CBFC. Só então eles recebem o certificado", explicou uma fonte ao Bollywood Hungama sobre os bastidores.

E acrescentou: "Para economizar tempo e esforço, os estúdios autocensuram-se. Isto aconteceu recentemente com ‘F1: O Filme’, quando a personagem de Brad Pitt é vista a enviar um emoji do dedo médio para outra personagem. O que foi mostrado na tela indiana foi um punho cerrado em vez do dedo médio. Como esperado, o CFBC foi criticado por isso, embora tenha sido o estúdio a fazer a alteração, possivelmente porque sabiam que de qualquer forma teriam que modificar o visual ‘vulgar’".

"O mesmo estúdio, Warner Bros., também se autocensurou ‘Mickey 17’”, esclareceu, referindo-se à Warner Bros.

Nas redes sociais, os fãs têm protestado contra a decisão de remover o beijo, notando a tolerância que existe na Índia moderna com cenas violentas.

"Todos os atores principais e vulgares dos filmes indianos têm o direito de puxar, apalpar, agredir, perseguir, esbofetear e fazer o que quiserem com as suas heroínas", apontou outra queixa.