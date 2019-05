A sequela de "Mínimos" vai chamar-se "Minions: The Rise of Gru" e o estúdio confirmou a data de estreia já para 3 de julho de 2020, uma das mais competitivas no mercado dos EUA.

Não foram indicados detalhes sobre a história, mas o título sugere que andará à volta das origens do super-vilão (reabilitado) com a voz de Steve Carell que nasceu para o cinema com "Gru - O Maldisposto" (2010), tal como os Mínimos, as adoráveis criaturinhas amarelas que serviam com fervor o seu chefe.

Foi tal o sucesso como personagens secundárias que se tornaram as estrelas de várias curtas (e no merchadising) e finalmente tiveram a sua própria longa-metragem em 2015, "Mínimos", que se tornou o título mais popular da saga.

Em Portugal, permanece o segundo filme mais visto nos cinemas desde 2004, com quase 940 mil espectadores, perdendo apenas para "Avatar".

A última vez que apareceram no cinema foi na curta "Mínimos e o Corta-Relva", em 2016, em complemento da longa-metragem “A Vida Secreta dos Nossos Bichos”, que contava as desventuras dos Mínimos com um cortador de relva, com o qual pretendiam ganhar dinheiro para comprar um liquidificador que tinham visto publicitado na televisão.