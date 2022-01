Apesar da recomendação de Leonardo DiCaprio, Jonah Hill não é fã de "The Mandalorian".

"Costumava ter uma regra: se não aconteceu ou não pode acontecer, então simplesmente não estava interessado porque ficaria distraído", revelou Jonah Hill numa entrevista à revista W sobre as razões para não ser um espectador habitual de filmes e séries de ficção científica.

Mas Leonardo DiCaprio convenceu o amigo e colega frequente a dar uma oportunidade à série "Star Wars" já com duas temporadas do Disney+.

Baby Yoda e The Mandalorian

"O Leo obrigou-me a ver 'The Mandalorian' quando estávamos a fazer 'Não Olhem Para Cima', com algo do género 'o Baby Yoda era tão fofo', mas estive-me nas tintas porque não sabia nada sobre isso", recordou.

Com alguns anos de atraso, o ator também partilhou que mergulhou recentemente no mundo de fantasia da série "A Guerra dos Tronos", que terminou em 2019.

"‘A Guerra dos Tronos’ é tão doentio. Sei que isto é hilariante porque estou em 2012. Estou a ver três episódios de cada vez, como se devia fazer com qualquer série sem parar. Mas esqueço-me que isto aconteceu em tempo real e foi como um evento cultural. Portanto, vi o 'Red Wedding' ['The Rains of Castamere', o nono episódio da terceira temporada] como um dos três episódios de uma noite. Estou a telefonar aos amigos do género 'Oh, meu deus, o Robb Stark foi morto, blá, blá, blá'. E eles ficam do género, 'Sim, meu, foi um acontecimento cultural ao nível do fim dos 'Sopranos'", explicou com admiração.