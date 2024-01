As aventuras "numa galáxia muito, muito distante" da antiga Jedi Ahsoka Tano vão continuar.

A segunda temporada de "Ahsoka" ativamente em desenvolvimento foi anunciada oficialmente pela Lucasfilm no mesmo comunicado na terça-feira em que surpreendeu com o anúncio da produção de um novo filme "Star Wars" para o grande ecrã chamado "The Mandalorian & Grogu", realizado por Jon Favreau, com a popular personagem o Baby Yoda.

Sem adiantar datas, o estúdio confirmou que criador Dave Feloni está a trabalhar na continuação da série, ao mesmo tempo que também tem um filme em desenvolvimento para o grande ecrã.

Lançada entre o final de agosto e o início de outubro do ano passado, "Ahsoka" é um spin-off de "The Mandalorian", em mais uma expansão do universo "Star Wars", que se tem alargado substancialmente no pequeno ecrã nos últimos anos.

Protagonizada por Rosario Dawson, a minissérie de oito capítulos centrou-se na antiga Jedi Ahsoka Tano, aprendiz de Anakin Skywalker, apresentada na segunda temporada de "The Mandalorian" mas criada por George Lucas e Feloni para a animação "Star Wars: A Guerra dos Clones" (2008), e na investigação em torno de uma ameaça que pode comprometer o seu mundo.

A história decorre após os eventos da queda do Império vistos no "Episódio VI: O Regresso de Jedi" (1983) e décadas antes de "O Despertar da Força" (2015).

Mary Elizabeth Winstead, Lars Mikkelsen e David Tennant (na voz de um andróide) também fizeram parte do elenco, além do falecido Ray Stevenson.

TRAILER LEGENDADO.