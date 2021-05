Zack Snyder voltou a falar sem filtros sobre o que acha da versão que chegou aos cinemas de "Liga da Justiça", da responsabilidade de Joss Whedon.

"Exige muito de nós quando se trabalha numa coisa durante três anos e depois a vê destruída. isso é muito grande e é difícil para qualquer um, como pode imaginal", partilhou durante uma entrevista à revista Esquire sobre o seu mais recente filme, "Exército dos Mortos", para a Netflix.

"Liga da Justiça" era o muito aguardado encontro de Batman (Ben Affleck), Super-Homem (Henry Cavill), Mulher Maravilha (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller), os super-heróis do Universo Cinematográfico DC Comics, mas Zack Snyder abandonou a rodagem antes do fim por causa do que então foi anunciado como uma "tragédia pessoal".

Quatro anos mais tarde, o próprio confirmou que a verdadeira razão foi ter "perdido a vontade para lutar" em mais batalhas com o estúdio pelo controlo criativo após o suicídio da sua filha aos 20 anos, vítima de depressão.

O filme foi concluído por Joss Whedon (o realizador de "Vingadores"), que foi acusado mais tarde de comportamentos abusivos durante a rodagem.

A versão que estreou nos cinemas deixou muitos fãs zangados, com críticas à história banal, efeitos especiais de segunda gama, refilmagens e dois realizadores com visões claramente diferentes. O estúdio terá exigido várias alterações e mais humor na história, além de uma duração de duas horas, o que levou a que muitas cenas ficassem de fora, nomeadamente as da origem do Aquaman.

Após a desilusão de bilheteira, o estúdio Warner Bros. desistiu do seu universo e focou-se principalmente em filmes individuais, mas uma longa campanha de pressão dos fãs levou a HBO Max a avançar com o financiamento para Snyder completar a sua versão, com quatro horas, que estreou na plataforma em março.

Avisado pela sua esposa Deborah Snyder (produtora) e Christopher Nolan (produtor-executivo), Snyder diz que nunca viu a versão de Joss Whedon e não usou nada do que ele filmou.