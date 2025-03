Após andar pelo mundo da ficção científica com a dupla de filmes "Rebel Moon", Zack Snyder vai entrar no MMA com "Brawler".

O projeto é uma parceria com a popular UFC e o forte envolvimento da Arábia Saudita, como revela a fotografia oficial que mostra o contrato a ser assinado com Dana White, presidente da Liga Desportiva das Artes Marciais Mistas, que tem realizado vários eventos no país, e Turki Alalshikh, ministro da corte saudita e presidente da Autoridade para o Entretenimento.

No centro da história estará um jovem lutador que sai das ruas difíceis de Los Angeles em busca de uma oportunidade na UFC, enfrentando os seus demónios interiores enquanto luta pela redenção, segundo uma sinopse dos produtores.

Não foram anunciados atores ou datas da produção.

Dana White, Zack Snyder e Turki Alalshikh

Além de ser dirigir, Zack Snyder vai escrever o argumento com Kurt Johnstad e Shay Hatten: todos têm em comum os filmes "Rebel Moon" (2023-2024), e o primeiro escreveu ainda "300" (2006), também de Snyder, e o segundo está envolvido na saga "John Wick".

“Por trás de cada grande lutador está a história de como chegou lá. A UFC é o líder mundial em desportos de combate e estou honrado por me juntar a eles para contar esta história incrível”, diz o cineasta no comunicado oficial.

O novo projeto é mais um passo na ligação de Hollywood com a UFC, que emprestou a notoriedade da marca à nova versão de "Road House" ("Profissão Duro") com Jake Gyllenhaal como um ex-lutador de MMA, lançada com grande sucesso no ano passado na Amazon Prime Video.

Segundo a imprensa especializada, Zack Snyder mantém a parceria com a Netflix que deu origem a "Exército dos Mortos" (2021) e à saga "Rebel Moon" (2023-2024), depois de andar vários anos envolvido em "Homem de Aço" (2013), "Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça" (2016) e "Liga da Justiça" (2017-2021), os filmes de super-heróis da DC.

Para a plataforma estará na fase de desenvolvimento um filme focado na polícia de Los Angeles.