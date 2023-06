Os visitantes do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, e especificamente os fãs de Indiana Jones, têm um momento muito especial à sua espera na próxima terça-feira, 27 de junho.

A partir das 19h30, na Praça Central, um septeto da Lisbon Film Orchestra vai interpretar três temas da icónica saga com Harrison Ford como o mais famoso arqueólogo da história do cinema, da autoria do lendário John Williams.

Cada tema será interpretado em três momentos diferentes, entre as 19h30 e as 21h00.

O programa inclui a famosa "Raiders March" de "Os Salteadores da Arca Perdida" (1981) e um tema da banda sonora do novo filme "Indiana Jones e o Marcador do Destino", apresentado em exclusivo.

A iniciativa decorre no âmbito da campanha de lançamento do filme realizado por James Mangold e ainda com Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas no elenco que chega aos cinemas a 29 de junho.

TRAILER LEGENDADO.