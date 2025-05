Os cinemas da América do Norte estão a aproveitar da melhor forma o feriado excecional do Memorial Day, com duas novas e aguardadas super produções a arrecadar mais de 250 milhões de dólares, disseram os analistas no domingo.

A nova versão em imagem real de "Lilo & Stitch", arrecadou cerca de 183 milhões de dólares, um recorde para o feriado de quatro dias do Memorial Day, de acordo com a publicação especializada Variety.

O filme da Disney para toda a família já arrecadou mais 158 milhões de dólares no mercado internacional, informou a Exhibitor Relations, empresa de monitorização do setor.

"Esta é uma estreia sensacional", colocando o filme entre os três melhores lançamentos das novas versões em imagem real da Disney, disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research. O estúdio precisava deste sucesso, após a vaga de desilusões e fracassos de bilheteira com "Capitão América: Admirável Mundo Novo", "Branca de Neve" e "Thunderbolts*".

"Missão: Impossível: O Ajuste de Contas Final"

Já o novo 'thriller' de ação e espionagem "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final", aparentemente o último da saga de enorme sucesso de Tom Cruise, estreou com uma estimativa de 77 milhões de dólares nos EUA e Canadá, e 190 milhões a nível global.

Gross descreve o valor como "excelente", provavelmente a melhor da série sem incluir o impacto da inflação. No entanto, as vendas de bilhetes precisam continuar as próximas semanas para compensar o gigantesco orçamento de produção estimado em 400 milhões de dólares.

Em terceiro lugar, caindo duas posições em relação à estreia no último fim de semana, ficou o filme de terror "O Último Destino: Descendência", com 24,5 milhões de dólares.

Kaitlyn Santa Juana destaca-se no elenco como a jovem que precisa lidar com as terríveis consequências da sua avó ter enganado a Morte há muito tempo.

O quarto lugar ficou com o filme de super-heróis da Disney e da Marvel "Thunderbolts*", com mais 11,6 milhões de dólares.

Florence Pugh e Sebastian Stan lideram um grupo heterogêneo de inadaptadados e anti-heróis. O filme arrecadou mais de 350 milhões de dólares em todo o mundo, o que não compensará o investimento de 180 milhões na produção, sem incluir o marketing.

Em quinto lugar ficou o 'thriller' de vampiros "Pecadores", com mais 11,2 milhões de dólares. O filme de Ryan Coogler já arrecadou 259 milhões de dólares na América do Norte, tornando-se um dos filmes para um público adulto de mais sucesso comercial de todos os tempos, segundo a Variety.