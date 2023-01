É oficial: "M3GAN" vai regressar ao cinema.

Os estúdios Universal Pictures, Atomic Monster e Blumhouse anunciaram na quarta-feira que está em desenvolvimento uma sequela do filme de terror.

Intitulado "M3GAN 2.0", o filme já tem data de estreia: 17 de janeiro de 2025.

Foi ainda confirmado o regresso das atrizes Allison Williams e Violet McGraw, e da argumentista Akela Cooper.

Lançado em janeiro, “M3GAN”, cujo título significa "Model 3 Generative Android", é o primeiro sucesso nos cinemas de 2023: com um orçamento de 12 milhões de dólares, as receitas das bilheteiras globais são já de 91,9 milhões.

A história centra-se num assustador robô humanoide projetado como uma complexa inteligência artificial - mas evidentemente não muito bem - para ser o companheiro perfeito de uma jovem órfã.

Filmada na Nova Zelândia em junho de 2021, o filme é considerada o primeiro sucesso da geração TikTok, após um meme da dança de "M3GAN" ter gerado mais de 1,3 mil milhões de visualizações.

Aproveitando essa onda, a Universal lançou uma campanha de marketing com outros eventos, incluindo um grupo de dançarinas M3GAN na antestreia mundial de "It’s Nice to Have a Friend", de Taylor Swift, que também foi literalmente em digressão por outras paragens nos EUA, com aparições em programas de televisão, competições desportivas, estações de metro e até no topo do Empire State Building.

Distribuído pela Universal Pictures, “M3GAN” junta na produção a Blumhouse (a mesma de "Foge", "O Telefone Negro", "O Homem Invisível" e a recente trilogia "Halloween") com a Atomic Monster de James Wan (co-criador das sagas "Saw" e "Insidious" e criador de "The Conjuring", além de realizador de "Velocidade Furiosa 7" e dos filmes "Aquaman"). As duas produtoras estão em conversações para uma fusão desde novembro do ano passado.

