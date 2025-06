Foi lançado esta semana o trailer final de "M3GAN 2.0": a estreia nos cinemas é já a 26 de junho.

Lançado em janeiro de 2023, o primeiro “M3GAN”, cujo título significa "Model 3 Generative Android", foi um fenómeno comercial (um orçamento de 12 milhões de dólares resultou em 180 milhões nas bilheteiras de todo o mundo) e cultural. É considerado o primeiro sucesso da geração TikTok, após um meme da dança de M3GAN ter gerado mais de 1,3 mil milhões de visualizações.

A história centrava-se numa assustadora robô humanoide projetada como uma complexa inteligência artificial - mas evidentemente não muito bem - para ser a companheira perfeita de uma jovem órfã.

Numa transição do terror para a pura ação, o novo trailer da sequela revela o regresso da muito protetora robô para enfrentar uma rival capaz de fazer ainda pior do que ela no filme anterior.

"Dois anos após o ataque de M3GAN, a sua criadora Gemma recorre à ressurreição da sua infame criação para derrubar Amelia, a arma de nível militar construída por um empreiteiro de defesa que roubou a tecnologia subjacente a M3GAN", resume a apresentação da sequela.

Além de Alison Williams, Amie Donald, Violet McGraw e Amie Donald, regressam do primeiro filme Brian Jordan Alvarez e Jen Van Epps, bem como o realizador Gerard Johnstone e a argumentista Akela Cooper. Novos atores no elenco são Ivanna Sakhno, Timm Sharp, Aristotle Athari e Jemaine Clement.

VEJA O TRAILER ORIGINAL (a notícia será atualizada quando estiver disponível a versão legendada).