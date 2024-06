A saga da boneca assassina vai crescer no cinema.

"M3GAN", o filme de terror que foi um fenómeno nos cinemas no início de 2023, vai ter o primeiro 'spin-off': "SOULM8TE" foi anunciado oficialmente pelas Atomic Monster e Blumhouse, as produtoras de James Wan e Jason Blum especializadas no género.

Descrito por Wan no comunicado oficial como 'uma adição emocionante e sedutora ao universo 'M3GAN', a preparação está em fase adiantada: a Universal Pictures já o colocou na agenda de estreias para 2 de janeiro de 2026.

Anunciado como um 'thriller' erótico, a história centra-se num homem que compra um androide com inteligência artificial para lidar com a morte recente da esposa e ao tentar criar uma parceira verdadeiramente senciente, acaba por torná-la uma alma gémea mortal.

A realização será de Kate Dolan, que fez o filme de terror "You Are Not My Mother" (2021) e reescreveu o argumento, que descreve como "essencialmente uma exploração de relacionamentos e da solidão; apesar dos avanços tecnológicos, existem verdades humanas duradoiras das quais não podemos escapar, e estou ansiosa para mergulhar nessas profundezas”.

“M3GAN”, cujo título significa "Model 3 Generative Android" e terá uma sequela novamente com as atrizes Allison Williams e Violet McGraw a 27 de junho de 2025, centrava-se num assustador robô humanoide projetado como uma complexa inteligência artificial - mas evidentemente não muito bem - para ser o companheiro perfeito de uma jovem órfã.

Com 181 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais para um orçamento de apenas 12 milhões, é considerado o primeiro sucesso da geração TikTok, após um meme da dança de "M3GAN" ter gerado mais de 1,3 mil milhões de visualizações.