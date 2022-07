Madonna quer realizar o filme sobre a sua vida, mas tem um problema: a argumentista Madonna.

O projeto foi anunciado oficialmente em setembro de 2020, mas passados quase dois anos, a artista admite que está "bloqueada" no argumento que escreveu com Diablo Cody (vencedora do Óscar pelo filme "Juno"), que tem uma dimensão incompatível com um filme de duração razoável.

"Tenho um argumento muito longo que é muito difícil para mim encurtar. Ando a mexer nele, mas é como cortar os meus membros", explicou à revista Variety sobre o ponto de situação.

A própria Madonna explicou em termos muito claros a importância do projeto e a elevada fasquia em que se coloca: "Tive uma vida extraordinária, devo fazer um filme extraordinário. Também foi um ataque preventivo porque muitas pessoas estavam a tentar fazer filmes sobre mim. Principalmente homens misóginos. Portanto, coloquei o meu pé na porta e disse 'Ninguém vai contar a minha história, só eu'".

Recorde-se que Julia Garner, atriz de "Ozark" e "Inventing Anna", é a eleita de Madonna para a interpretar, circulando rumores de que Debi Mazar, atriz e sua grande amiga, será interpretada por Julia Fox, mais conhecida como a revelação ao lado de Adam Sandler no filme "Diamante Bruto".

Aquando do anúncio oficial do projeto, Madonna partilhou que "quero transmitir a incrível jornada em que a vida me levou como artista, como cantora, como dançarina, como um ser humano a tentar encontrar o seu lugar neste mundo. O foco deste filme será sempre a música. A música faz-me continuar e a arte mantém-me viva. Existem tantas histórias inspiradoras por contar e quem melhor para contá-las do que eu mesma".

"É fundamental partilhar a montanha-russa da minha vida com a minha visão e a minha voz", destacava.