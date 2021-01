Eis um reencontro para os fãs de cinema festejarem.

Após o filme de culto "Requiem for a Dream" ("A Vida não é um Sonho" em Portugal), um drama à volta de viciados em heroína que lançou as suas carreiras em 2000, Jared Leto e o realizador Darren Aronofsky vão trabalhar juntos num novo projeto.

"Adrift" será um filme de terror a partir de um conto do escritor japonês Koji Suzuki, o mesmo de "The Ring" (um livro que inspirou filmes, séries e mangas à volta de uma cassete de vídeo que provocava a morte do espectador sete dias depois do seu visionamento).

A história anda à volta de um barco de pesca que descobre um iate abandonado com um estranho pedido de socorro. Um dos marinheiros aceita ficar a bordo da embarcação quando é rebocada para o porto, mas rapidamente descobre porque é que os seus colegas mais mais experientes lhe chamam "Barco Fantasma".

Ainda sem datas de produção ou estreia, esta será uma produção de Jason Blum e da sua Blumhouse Productions, responsável pela mais importante vaga recente americana de cinema de terror, de "Atividade Paranormal" a "Insidious", passando por "Foge", "Halloween" e "A Purga".