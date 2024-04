Está a ser preparado o regresso de "O Projecto Blair Witch", um dos mais emblemáticos filmes do cinema de terror.

Durante a CinemaCon, a convenção anual que está a decorrer em Las Vegas e junta estúdios com proprietários dos cinemas, a Lionsgate e a Blumhouse anunciaram o 'regresso à floresta', no âmbito de uma nova parceria para reimaginar clássicos do cinema de terror.

Os estúdios aprofundam assim uma colaboração que já levou ao cinema o recente "Amigo Imaginário".

Com um dos raros passos em falso a ser "O Exorcista: Crente", a Blumhouse, fundada por Jason Blum, é uma famosa produtora especializada em filmes de terror de baixo orçamento que se tornam fenómenos, como "Atividade Paranormal", "A Purga", "Foge", "Fragmentado", "O Homem Invisível", "M3GAN", "O Telefone Negro" e "Five Nights at Freddy's: O Filme", além da nova trilogia "Halloween".

Durante o verão de 1999, "O Projecto Blair Witch", que custou cerca de 60 mil dólares, rendeu quase 250 milhões nas bilheteiras, chocando Hollywood.

O filme de culto de Daniel Myrick e Eduardo Sánchez pegava supostamente em cassetes que tinham sido encontradas com imagens recolhidas por três estudantes de cinema que viajaram para Burkittsville para produzir um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair.

Quando mergulhavam na floresta que muitos diziam estar amaldiçoada, coisas estranhas começavam a acontecer à sua volta.

O filme deu origem ao filão das 'imagens encontradas' e, sem o mesmo impacto, surgiram sequelas em 2000 e 2016.

Esta quarta-feira em Las Vegas, Blum recordou: "Acho que não teria havido um 'Atividade Paranormal' se não existisse primeiro um 'Blair Witch', portanto isto parece uma oportunidade verdadeiramente especial e estou entusiasmado por ver até onde é que leva".