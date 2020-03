Se querem ganhar à Netflix, as salas de cinema têm de melhorar a experiência dos espectadores.

Esta foi a mensagem do realizador Edgar Wright aos proprietários dos cinemas (os exibidores) durante uma conferência que se realizou esta terça-feira (3) em Londres.

Grande defensor da experiência de ver filmes no grande ecrã, o cineasta de clássicos de culto como "Zombies Party" (2004), "Hot Fuzz" (2007) e "Baby Driver" (2017), disse que gosta de ver "algumas coisas da Netflix, mas a certa altura preciso sair do meu sofá" e vai ao cinema mais do que uma vez por semana.

Um hábito que, acrescentou, não percebe como não é mais seguido por colegas.