"Shazam: Fury of the Gods" junta peças do argumento. Estreia nos cinemas apenas perto do Verão de 2023.

Lucy Liu é a segunda vilã confirmada de "Shazam! Fury of the Gods" ["Shazam: Fúria dos Deuses", em tradução literal], confirmou o estúdio na segunda-feira. A atriz de "Kill Bill" e da série "Elementar" será Calipso, a segunda filha de Atlas, o titã condenado por Zeus a sustentar os céus para sempre na mitologia da Grécia Antiga, e irmã de Hespéria, outra vilã interpretada por Helen Mirren. O filme de super-heróis do Universo DC Comics continuará centrado no adolescente Billy Batson (Asher Angel), a quem um feiticeiro dava o poder de se tornar um super-herói já adulto (com sensibilidade de miúdo, interpretado por Zachary Levi), bastando para isso gritar a palavra "Shazam". À sua volta estavam o melhor amigo Freddy (Jack Dylan Grazer), um grande fã de tudo o que envolve o mundo dos super-heróis, e outras crianças de uma família adotiva. Um conhecido provocador nas redes sociais, David F. Sandberg, que regressa como realizador, partilhou nas redes sociais uma imagem de Liu como O-Ren Ishii no filme de Tarantino mas a segurar a cabeça decapitada de Zachary Levi. O elenco do primeiro "Shazam!" regressa para a sequela, que terá como outra novidade num papel não revelado de Rachel Zegler, a revelação da nova versão de "West Side Story”, de Steven Spielberg, que deve chegar aos cinemas no Outono. "Shazam! Fury of the God" tem estreia anunciada para os cinemas a 2 de junho de 2023. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram