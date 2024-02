Ao sexto fim de semana de exibição, "Todos Menos Tu" alcançou um marco histórico nos cinemas portugueses: não só regressou ao primeiro lugar nos filmes mais vistos, como passou a marca dos 200 mil espectadores (mais exatamente 208.655).

Pouco poderiam prever esse valor quando 20.940 foram aos cinemas entre 28 e 31 de dezembro, confirmando que, tal como aconteceu a nível internacional, a comédia romântica com Sydney Sweeney e Glen Powell tornou-se um fenómeno de popularidade em Portugal.

Com mais 24.202 espectadores no fim de semana entre 1 e 4 de fevereiro, o filme bateu a forte concorrência do nomeado para 11 Óscares "Pobres Criaturas" (19.306), "Argylle - Espião Secreto" (16.665) e "Beekeeper - O Protetor" (14.450).

Ao longo das semanas, "Todos Menos Tu" não só aumentou o número de salas onde está em exibição (61, contra as 53 da estreia), como conquistou mais espectadores do que títulos mediáticos da temporada natalícia como "Aquaman e o Reino Perdido" (180 mil espectadores) e "Wonka" (194 mil), além de "Ferrari" (97 mil), "Assassinos da Lua das Flores" (133 mil) e "Napoleão" (196 mil).

Não admira que o principal líder do estúdio Sony festeje o grande sucesso de uma comédia romântica que custou 25 milhões de dólares, quanto todas as outras produções tiveram orçamentos entre os 95 milhões de dólares ("Ferrari") e pelo menos 205 ("Aquaman 2").

Nos últimos de anos, as comédias românticas têm sido pouco favorecidas pelos grandes estúdios de Hollywood, encontrando "refúgio" nas plataformas de streaming, mas "Todos Menos Tu" já deixou para trás vários títulos do género que causaram impacto nos grandes ecrãs portugueses desde 2009.

Pelo caminho ficaram "A Cidade Perdida" (2022), com Sandra Bulllock e Channing Tatum (124 mil espectadores); "Amor, Estúpido e Louco" (2011), com Emma Stone e Ryan Gosling (124 mil); "Guia Para Um Final Feliz" (2012), com Jennifer Lawrence e Bradley Cooper (139 mil); "Para Roma Com Amor", de Woody Allen (179 mil); "Sexo Sem Compromisso" (2011), com Ashton Kutcher e Natalie Portman (182 mil); "Amigos Coloridos" (2011), com Mila Kunis e Justin Timberlake (186 mil); "A Culpa é das Estrelas" (2014), com Shailene Woodley e Ansel Elgort (201 mil); e "Abc da Sedução"(2009), com Katherine Heigl e Gerard Butler (205 mil).

Pela frente, Sydney Sweeney e Glen Powell têm agora Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant, que convenceram 245 mil espectadores a irem aos cinemas ver "O Novo Diário de Bridget Jones" em 2004; Julia Roberts e George Clooney, que levaram 264.795 a ver "Bilhete para o Paraíso" em 2022; e Sandra Bullock e Ryan Reynolds, os protagonistas de "A Proposta", que chegou quase aos 267 mil espectadores em 2009.

Com a (grande) ajuda da música dos ABBA, o campeão das comédias românticas em Portugal continua a ser "Mamma Mia!", um fenómeno comercial e cultural ao longo de vários meses em 2008 que levou quase aos 852 mil espectadores às salas.

Ainda que sem o mesmo impacto, dez anos mais tarde a sequela "Mamma Mia! Here We Go Again" ainda conquistou quase 362 mil.

