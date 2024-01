"Todos Menos Tu" atingiu o valor simbólico de 100 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais e teve direito a festejo da estrela masculina.

Promovido como uma comédia atrevida e versão moderna muito livre da peça "Muito Barulho por Nada", de William Shakespeare, a história mostrava Glen Powell ("Top Gun: Maverick") e Sydney Sweeney ("Euphoria", "The White Lotus") como "arqui-inimigos da faculdade" que se juntavam vários anos depois como convidados num casamento e decidem fingir ser um casal por motivos pessoais, com as consequências que se esperam.

Após uma estreia morna na competitiva temporada natalícia na América do Norte, a comédia romântica beneficiou do boca a boca dos espectadores e manteve a resiliência nos cinemas semana após semana. A tal ponto que os 64 milhões domésticos já estão a pouca distância do que arrecadou "Bilhete Para o Paraíso", com Julia Roberts e George Clooney.

O valor das bilheteiras mundiais confirma o sucesso de uma produção que custou 25 milhões de dólares e acontece numa altura em que muitos passaram uma certidão de óbito às comédias românticas no cinema, garantindo que o novo lugar do género era nas plataformas de streaming.

Para o festejar, Glen Powell partilhou nas redes sociais um álbum de fotografias dos bastidores da rodagem, incluindo uma onde posa nu apenas a segurar uma placa de cartão com um texto inspiracional.

"É difícil colocar em palavras a jornada de 'Todos Menos Tu'. A resposta a este filme tem sido surreal. Não só o público apareceu, mas este filme tem crescido semana após semana, algo que muito poucos filmes já fizeram", recordou o ator na partilha.

"Acabámos de cruzar os 100 milhões de dólares nas bilheteiras por causa dos fãs. Vocês riram alto, festejaram alto e saíram a dançar dos cinemas por todo o mundo. A vossa alegria foi poderosa e contagiante", acrescentou.

Antes de terminar a agradecer a todos o "carinho e por reavivarem a comédia romântica", Powell deixou palavras especiais para a parceira de ecrã Sydney Sweeney por lhe ter permitido "embarcar neste jornada" e "liderar o nosso elenco com gentileza e visão a cada passo do caminho".

A referência à "visão" surge após o ator já ter comentado a química que se vê entre os dois e que originou rumores de que a relação tinha passado da ficção para a realidade, intensificados pelas imagens dos bastidores da rodagem captadas pelos 'paparazzi' e os risos e olhares nas várias aparições provocantes da dupla em público durante a promoção da comédia romântica.

Já após a estreia nos cinemas, Powell garantiu que, apesar da "química autêntica" que existe, os dois não se fizeram rogados a usá-la e aos rumores para promover o filme.

"Tenho de dar essencialmente todo o crédito disso à Sydney. Não tenho a capacidade mental para criar uma coisa dessas, mas ela é muito esperta. Muito esperta. Tive uma jornada espetacular com ela a fazer isto”, disse à revista Business Insider.