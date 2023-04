A longa-metragem “Marcel!”, de Jasmine Trinca, venceu o Prémio do Júri da 16.ª Festa do Cinema Italiano, que terminou na sexta-feira em Lisboa e distinguiu ainda “L’ombra del giorno”, de Giuseppe Piccioni, com o Prémio do Público.

O júri desta edição, composto pela realizadora Ana Rocha de Sousa, a atriz Íris Cayatte e o crítico Rui Pedro Tendinha, considerou que o filme de Jasmine Trinca se “destaca pela força de um olhar cinematográfico singular e pelo trabalho mágico das protagonistas Alba Rohrwacher e Maayane Conti”. “Marcel!” marca a estreia de Jasmice Trinca nas longas-metragens. O primeiro filme da atriz enquanto realizadora foi a curta-metragem “Being Mom”, de 2020. Nesta edição, o filme mais votado, e por isso vencedor do Prémio do Público, foi “L’ombra del giorno”, de Giuseppe Piccioni. Os vencedores da 16.ª Festa do Cinema Italiano em Lisboa foram anunciados na noite de sexta-feira, na sessão de encerramento do festival, no Cinema São Jorge. A 16.ª edição da Festa do Cinema Italiano terminou na sexta-feira em Lisboa, estendendo-se depois por mais de 20 cidades, até julho, e contando com uma programação de cerca de 50 filmes de produção italiana. Barreiro, Almada, Penafiel, Coimbra, Beja, Aveiro, Porto e Leiria são algumas das localidades por onde a Festa do Cinema Italiano irá passar. Em paralelo à programação de cinema, o Centro Cultural de Belém (CCB) acolhe uma exposição que reúne fotografias produzidas nos últimos 12 anos da carreira do fotógrafo Luigi Ghirri (1943-1992). A exposição - a primeira apresentada no ex-Museu Coleção Berardo, desde janeiro sob a tutela do CCB - fica patente até 04 de junho. A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso. Toda a programação está em www.festadocinemaitaliano.com. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram