O realizador Mário Patrocínio está a filmar a primeira longa-metragem de ficção na região da Serra da Estrela, cuja história segue os sonhos de uma jovem futebolista, revelou a produtora à agência Lusa.

De acordo com a produtora Ana Pinhão Moura, a rodagem de “Ilhas” decorre desde o início de novembro maioritariamente na aldeia de Verdelhos (Covilhã), mas também há filmagens previstas em Manteigas e Belmonte.

“Ilhas” é um drama focado em Maria Vitória, uma adolescente que sonha ser futebolista profissional e que se tornou num fenómeno de popularidade na pequena vila da Serra da Estrela, onde vive.

“A rotina de Maria Vitória e Nacho [o pai] é confrontada pelo inesperado ressurgimento de Bruno, o irmão mais velho que dez anos antes partiu na sequência de um trágico incêndio que vitimou a mãe de ambos”, refere a sinopse.

“Ilhas” é a primeira longa-metragem de ficção do realizador e produtor Mário Patrocínio, que, em nota de intenções, explica que a história tem várias camadas, por abordar o mundo do futebol, predominantemente masculino, mas também o abandono das regiões mais rurais ou ainda a violência psicológica numa família em luto.

“Estarei a dar voz a Maria Vitória, uma jovem mulher protagonista que poderá escolher o seu caminho e nos fazer refletir sobre o mundo onde ainda hoje vivemos”, afirma o realizador nas notas de produção divulgadas à Lusa.

“Ilhas” é protagonizado pela atriz Mariana Cardoso, num elenco do qual fazem parte Miguel Borges, Miguel Nunes, Ana Cristina Oliveira, Carolina Lopes, Isabel Simões, entre outros.

A produção conta com apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual, do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema e da RTP.

Mário Patrocínio, produtor e realizador, trabalha em cinema, audiovisual e publicidade, em particular na produtora Bro Cinema.

É autor de curtas-metragens, nomeadamente “O afinador de silêncios” (2023) e “Antes do nascer da lua” (2023), e dos premiados documentários "Complexo – Universo Paralelo" (2010), que rodou com o irmão, Pedro Patrocínio, num complexo de favelas do Rio de Janeiro, e “I Love Kuduro” (2013).

Mário Patrocínio também produziu “On Falling” (2024), longa-metragem da realizadora Laura Carreira.

De acordo com a produtora, Mário Patrocínio tem ainda em desenvolvimento dois filmes a partir das obras literárias “As mulheres do meu pai”, de José Eduardo Agualusa, e “Jerusalém”, de Mia Couto.