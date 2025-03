A atriz e realizadora francesa Fanny Ardant vai filmar em São Miguel, Açores, a longa-metragem “Ela olhava sem nada ver”, com Gérard Depardieu, Victoria Guerra e Ana Padrão no elenco, revelou hoje a produtora Ana Pinhão Moura.

“Ela olhava sem nada ver” será integralmente filmado naquela ilha, com a rodagem prevista para os meses de abril e maio, e a produção conta com apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual e da RTP.

“Como se salva um mundo onde a poesia desapareceu?”, refere a sinopse do filme, sobre duas mulheres, à deriva, que “enfrentam os seus destinos”.

“Ela olhava sem nada ver” conta com a presença de Gérard Depardieu, com quem Fanny Ardant já trabalhou em produções anteriores e que deverá comparecer num tribunal de Paris este mês para responder às acusações de agressão sexual a duas mulheres durante a rodagem de um filme de 2021.

No elenco surgem ainda Victoria Guerra, Ana Padrão, Miguel Borges, Paulo Pires, Vladimir Mishukov e Ricardo Pereira, além de Anabela Moreira, Marcello Urgeghe e Miguel Monteiro.

Fanny Ardant volta a filmar em Portugal, onde já fez, enquanto realizadora, os filmes “O Divã de Estaline” (2016) e “Cadências Obstinadas” (2013), ambos também com Depardieu.

A estreia da atriz como realizadora deu-se em 2009, com "Cinzas e Sangue", coproduzido por Portugal, por Paulo Branco.

Em 2023, a atriz esteve em Lisboa no festival de cinema LEFFEST, juntamente com Gérard Depardieu, para uma leitura da peça “Quarteto”, de Heiner Müller.

Fanny Ardant, 75 anos, estudou Ciência Política antes de se dedicar às Artes e à representação, a partir dos anos 1970. Um dos primeiros grandes papéis no cinema foi em "A mulher do lado" (1981), de François Truffaut, contracenando com Depardieu.

Agnès Varda, Alain Resnais, Michelangelo Antonioni e Franco Zeffirelli foram outros nomes com os quais Fanny Ardant trabalhou em cinema.

Em 2002 foi premiada no festival de cinema de Berlim pelo filme "8 Mulheres", de François Ozon, juntamente com o restante elenco feminino desta obra.