No início de outubro, numa entrevista à revista britânica Empire, Martin Scorsese rejeitou os filmes da Marvel como cinema, comparando-os a "parques de diversão" onde os atores se safavam como podiam.

Como seria de esperar, a opinião gerou reações inflamadas de fãs dos filmes de super-heróis e também críticas dentro da indústria cinematográfica, mas o lendário realizador de "Taxi Driver", "O Touro Enraivecido" e "Tudo Bons Rapazes" regressou e expandiu o tema num longo artigo de opinião esta quinta-feira (5) no jornal The New York Times, no Dia Mundial do Cinema.

Rejeitando que a sua opinião fosse um insulto ou "ódio" à Marvel, Martin Scorsese escreve que muitas sagas de cinema são feitas por "pessoas de talento e mérito artístico considerável" e o resultado pode ser visto no grande ecrã.

"O facto de que os filmes em si não me interessam é uma questão de gosto pessoal ou temperamento", salienta, reconhecendo que, se fosse mais jovem, talvez ficasse entusiasmado com eles e até tentasse fazer um, mas "cresci quando cresci e desenvolvi um sentido de cinema, do que eram e do que podem ser, tão distante do universo Marvel como nós na Terra estamos do sistema Alpha Centauri".