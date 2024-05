Por serem heróis pessoais do cinema, ouvir as críticas de Martin Scorsese e Francis Ford Coppola aos filmes da Marvel foi penoso para Chris Hemsworth.

“Pareceu duro e incomodou-me, principalmente da parte de heróis", disse ao jornal The Times of London (acesso pago) o ator que, desde 2011, dá corpo a Thor, um dos Vingadores originais do Universo Cinematográfico Marvel.

E acrescenta: "Para mim foi desagradável, pessoas a criticar o espaço dos super-heróis. Estes tipos tiveram filmes que também não funcionaram – todos nós temos".

Ao ouvir os cineastas falar 'sobre o que estava errado com os super-heróis', Hemsworth diz mesmo que a sua reação foi: "Digam isso aos muitos milhões que os veem. Estavam todos errados?'".

O ator também argumenta que os hábitos dos espectadores regulares de cinema não mudaram por causa dos super-heróis, mas dos telemóveis e as redes sociais.

"Na verdade, foram os filmes de super-heróis que mantiveram as pessoas nos cinemas durante essa transição e agora elas estão a regressar. Portanto, merecem um pouco mais de consideração", esclarece.

Foi no outono de 2019 que Martin Scorsese causou sensação ao comparar os filmes da Marvel a "parques de diversão", dizendo que "não eram cinema".

Pouco depois e perante a tempestade mediática, Francis Ford Coppola veio em defesa do colega e amigo, dizendo que ele tinha sido "bondoso" nos comentários porque os filmes eram, na verdade, "desprezíveis".

Em declarações para um perfil publicado na revista GQ a propósito dos 50 anos da estreia do primeiro "O Padrinho", o lendário cineasta de vários clássicos do cinema reforçou: "Costumavam existir filmes de estúdio. Agora, existem filmes Marvel. E o que é um filme Marvel? Um filme Marvel é um filme protótipo que é feito repetidamente para parecer diferente".