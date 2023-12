O cineasta norte-americano Martin Scorsese, de 81 anos, foi anunciado como o próximo Urso de Ouro Honorário da Berlinale pela sua carreira.

"Para quem vê o cinema como a arte de moldar uma história para que seja totalmente pessoal e universal, Martin Scorsese é um modelo insuperável”, disse do Festival de Berlim formada por Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian esta quinta-feira (21).

"A sua visão da história e da humanidade ajudou-nos a compreender e questionar quem somos e de onde viemos", acrescenta o comunicado.

"Para nós, é uma grande alegria receber mais uma vez um grande amigo do festival e entregar-lhe o nosso prémio honorário mais importante", indica a dupla.

O vencedor dos Óscares com "The Departed - Entre Inimigos" nasceu em Nova Iorque em 1942 e é considerado um dos cineastas mais importantes e famosos do mundo.

O seu recente 'thriller' histórico “Assassinos da Lua das Flores”, com Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, está nomeado para sete Globos de Ouro.

Os seus trabalhos também incluem filmes como “Taxi Driver”, "O Touro Enraivecido", "Tudo Bons Rapazes", "Casino" e "Gangs de Nova Iorque".

Segundo o festival, a homenagem incluirá vários filmes de Scorsese, “incluindo o espetacular filme-concerto ‘Shine a Light’ sobre os Rolling Stones e que abriu a Berlinale em 2008”.

Juntamente com Cannes e Veneza, a Berlinale é um dos maiores festivais de cinema do mundo.

A 74.ª edição está marcada para 15 a 25 de fevereiro, com a cerimónia de entrega do prémio marcada para dia 20. O homenageado de fevereiro de 2023 foi o cineasta norte-americano Steven Spielberg, que apresentou durante o festival o seu filme mais autobiográfico, "Os Fabelmans".

Em Setembro, Scorsese, juntamente com vários cineastas, criticou a Ministra de Estado da Cultura, Claudia Roth, numa carta aberta depois de esta ter anunciado uma mudança de liderança no festival. A edição de 2024 será a última sob a liderança de Chatrian e Rissenbeek.

A partir de abril, a norte-americana Tricia Tuttle assumirá a gestão exclusiva.