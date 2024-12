FPA atriz escocesa e vencedora do Óscar Tilda Swinton receberá o Urso de Ouro Honorário no próximo Festival de Berlim pela sua carreira.

"A variedade do trabalho da atriz de 64 anos é de tirar o fôlego", disse a diretora da Berlinale, Tricia Tuttle, na sexta-feira em Berlim.

E acrescentou: “Ela traz muita humanidade, compaixão, inteligência, humor e estilo ao cinema e através do seu trabalho expande as nossas ideias sobre o mundo.”

Segundo os organizadores do festival, há vários anos que Swinton mantém laços estreitos com a Berlinale: apareceu em 26 filmes da programação do festival, incluindo “Caravaggio” (1986), “A Praia” (2000) e “Last and First Men” (2020).

Em 2009, a atriz também foi presidente do júri internacional da Berlinale.

“A Berlinale é o primeiro festival de cinema onde participei”, partilhou Swinton no comunicado oficial.

Isso foi em 1986 com “Caravaggio”, de Derek Jarman, o seu primeiro filme.

“Esta foi a minha entrada no mundo em que criei o trabalho da minha vida até agora – o mundo do cinema internacional – e nunca esqueci o que lhe devo”: a atriz diz que ser homenageada desta forma pela Berlinale a toca profundamente.

Swinton começou a sua carreira com Derek Jarman e apareceu em todos os seus filmes até à morte do realizador em 1994, incluindo “The Last of England” (1987), “Edward II” (1991) e “Wittgenstein” (1993). Ganhou maior fama internacional em 1992 com o filme “Orlando”, de Sally Potter.

Desde então trabalhou com inúmeros cineastas de renome, como Jim Jarmusch, Wes Anderson e Pedro Almodóvar.

Em 2007, ganhou o Óscar de Melhor Atriz Secundária enfrentando George Clooney no 'thriller “Michael Clayton”, de Tony Gilroy.

O Urso de Ouro Honorário da Berlinale será concedido a Swinton a 13 de fevereiro de 2025, como parte da gala de abertura. O Festival de Cinema de Berlim vai até 25 de fevereiro.