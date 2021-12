"Matrix Resurrections" concretiza um desejo antigo do estúdio Warner Bros. de continuar a saga, apesar de apenas contar com Lana Wachowski, deixando de fora a irmã Lilly, co-realizadora e argumentista da trilogia lançada entre 1999 e 2003.

O novo filme tem mesmo um momento muito 'meta': Neo (Keanu Reeves) surge novamente como o programador informático Thomas Anderson, a quem o seu sócio Smith (Jonathan Groff) diz que a empresa-mãe Warner Bros. quer avançar com a sequela da sua trilogia de videojogos de grande sucesso "Matrix", criada a partir do que ele pensa ter sido apenas a sua imaginação, ficando implícito que irá avançar com ou sem o seu envolvimento.

O mesmo aconteceu na realidade, como confirma a resposta do produtor de todos os filmes à pergunta sobre o quão perto o estúdio esteve de dizer "se não o querem fazer, vamos fazê-lo nós".

"Veja. Acho que quando se teve uma franquia com tanto potencial de render dinheiro, existe sempre conversa. É da mesma fora que o universo Marvel se repete e gira sobre si mesmo, ou quando se tem o Homem-Aranha, o Homem de Ferro ou Thor. Sempre existe a possibilidade de atualizar esses filmes apenas pela possibilidade de ganhar dinheiro e contar novas histórias. Não devo dizer que é apenas um pensamento puramente fiscal", contou James McTeigue ao Collider.

"Mas sim, veja, existiram por aí versões, mas eles não tinham conseguido acertar na correta. Portanto quando a Lana finalmente voltou e disse 'Estou interessada em fazer outro filme', claro que eles seguiram com a cineasta que foi a génese de 'Matrix'", acrescentou o produtor, numa referência implícita às notícias sobre as tentativas de relançar a saga ao longo dos anos.

Quando o entrevistador comenta que teve "a impressão de que eles se estavam a preparar para avançar com alguma coisa, com ou sem a Lana", James McTeigue foi explícito: "Sim. Isso foi real. Havia versões por aí. Mas suponho que o destino ditou que a história de Lana chegou na altura certa e a Warner Bros. estava disposta a seguir em frente com essa história".

Ainda com Carrie-Ann Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick e Neil Patrick Harris, ""Matrix Resurrections" dividiu críticos e fãs, mas o estúdio já sinalizou que quer avançar com um quinto filme e o regresso de Lana Wachowski.