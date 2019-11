Num recente programa de Conan O'Brien, Matt Damon falou na forma como ele e Tom Cruise, outro grande herói do cinema de ação, encaram as cenas mais arriscadas: o primeiro não as faz, o segundo "pede" uma segunda opinião.

Matt Damon contou que descobriu que tinha medo de alturas durante uma viagem de helicóptero com a família no Dubai em 2004. O que foi uma surpresa porque tinha feito sem problemas cenas pendurado por cabos numa ponte para "Supremacia" (2004), o segundo filme da saga "Jason Bourne".

Por causa disso, não resistiu a perguntar a Tom Cruise durante um jantar com Emily Blunt como é que fez as cenas pendurado e a correr pelo lado de fora do Burj Khalifa, o edifício no Dubai que é mais alto do mundo, em "Missão Impossível: Operação Fantasma" (2011).

Tom Cruise respondeu que sonhava fazer aquele tipo de cena há 15 anos e finalmente teve a oportunidade.

Matt Damon quis saber então como é que aprovaram uma cena tão arriscada e a resposta foi... à Tom Cruise: "Vou ter com o especialista em segurança e digo-lhe o que vou fazer. Explico-lhe tudo. O especialista em segurança diz que não posso fazer isso, é demasiado perigoso. E eu digo, 'hum-hum' e arranjo outro especialista em segurança".

Matt Damon concedeu imediatamente que Tom Cruise era o melhor no género.

"Quando o especialista em segurança, cuja única função é manter-nos em segurança, diz que é demasiado perigoso, a minha reação é 'Que pena não podermos fazer aquela sequência que imaginei, iria ficar realmente gira. A reação dele é "não, vamos arranjar outro especialista", contou bem-disposto.

