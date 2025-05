A equipa de Tom Cruise no seu mais recente épico "Missão Impossível" temeu que ele estivesse prestes a morrer depois que aparentemente ter desmaiado na asa de uma avioneta sobre a África do Sul.

O ator de 62 anos, que faz as suas próprias cenas de ação e pilotava o biplano sozinho, caiu deitado na asa após passar 22 minutos fora do cockpit — 10 a mais do que permitem as diretrizes de segurança, contou o seu realizador Christopher McQuarrie durante uma masterclass esta quarta-feira no festival de cinema de Cannes, a poucas horas da antestreia mundial de "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final".

"Quando se sai do cockpit do avião, é como pisar na superfície de outro planeta", explicou McQuarrie.

"O vento sopra a mais de 225 km/h, vindo da hélice. Respira-se, mas apenas fisicamente — não se está a receber oxigénio. O Tom forçou-se até um ponto que ficou tão fisicamente cansado que não conseguia levantar-se da asa. Estava deitado na asa, com os braços pendurados para a frente. Não dava para saber se ele estava consciente ou não", continuou o cineasta norte-americano, que rodou os quatro últimos filmes da saga.

"Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final"

Cruise, um piloto com experiência, tinha combinado um sinal com a mão para o caso de estar em perigo, disse McQuarrie.

"Não se pode fazer isto quando se está inconsciente", disse o realizador ao público em Cannes, com Cruise sentado ao seu lado, acenando timidamente a cabeça.

Para piorar a situação, o avião só tinha mais seis minutos de combustível. Mas a estrela finalmente mexeu-se.

"Vimos o Tom enquanto ele se erguia e enfiava a cabeça no cockpit para repor o oxigénio no corpo e, em seguida, subir ao cockpit e pousar o avião em segurança."

"Ninguém na Terra consegue fazer isso a não ser o Tom Cruise", disse sob os aplausos entusiasmados da audiência de Cannes.

A certa altura, McQuarrie também disse que a estrela restaurou a sua fé na indústria cinematográfica: "Ia desistir da indústria quando o conheci".

Tom Cruise e Christopher McQuarrie no Festgival de Cannes a 14 de maio de 2025

Questionado sobre como lidou com o medo, Cruise destacou os anos de preparação para os filmes, que comparou ao funcionamento de "um relógio suíço".

Mas, no final das contas, "gosto da sensação (de medo). É apenas uma emoção para mim. É algo que não me paralisa".

"Penso: 'Ah, isto é emocionante'... Não me importo de encontrar o desconhecido", insistindo que "isto é o que sonhava fazer quando era miúdo".

Este esteve longe de ser o único susto que a dupla apanhou no épico com um orçamento de 400 milhões de dólares, o oitavo da saga conhecida pelas suas cenas de ação estonteantes e de tirar o fôlego.

"Não há forma de testar aquela coisa"

Tom Cruise e Christopher McQuarrie na rodagem de Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final"

Com os fãs a temer que o título "O Ajuste de Contas Final" signifique que o oitavo filme será o último da saga, McQuarrie disse que a cena da avioneta não era a única que poderia ter acabado com tudo.

Um dos momentos mais dramáticos do novo filme envolve a personagem de Cruise, Ethan Hunt, a mergulhar dentro de um submarino nuclear russo afundado no Mar de Bering.

McQuarrie disse que foram precisos dois anos e meio para construir o cenário em Londres.

"Lembrem-se disso quando estiverem a ver o Tom dentro desta sala giratória semissubmersa dentro do submarino, que fica dentro de um gimbal de aço totalmente submersível, com 18 metros de diâmetro, mil toneladas e rotação de 360 ​​graus, num petroleiro de 8,5 milhões de litros. E ele está lá dentro", disse.

"E o que estão a ver é nós a testarmos aquilo. Porque não há forma de testar aquela coisa".

"Construímos um modelo, colocámos um pequeno boneco de plástico e uns torpedos lá dentro, girámos uma vez e eles partiram o pequeno boneco de plástico."

Rodagem de "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final" créditos: NOS

Nem Cruise nem McQuarrie confirmaram ou negaram se o novo filme será o último "Missão Impossível", com Cruise a chamar-lhe "a culminação de três décadas de trabalho".

O filme, um dos mais caros já feitos, teve que lidar com as quarentenas de COVID-19 e as duas greves de 2023 em Hollywood, a dos atores e argumentistas.

Mas a espera parece valer a pena, de acordo com a revista especializada Hollywood Reporter, que citou os críticos das primeiras sessões para a imprensa, chamando-lhe "surpreendente", "de cair o queixo" e "simplesmente de doidos", o "melhor filme de ação do verão".

"Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final" chega aos cinemas portugueses a 22 de maio, com sessões antecipadas no fim de semana de 17 e 18.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.