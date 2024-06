A nova aposta da Mattell para tentar repetir o fenómeno de popularidade que foi "Barbie" no cinema é uma linha de brinquedos focada nos filhos dos monstros lendários, como Frankie Stein (a filha de Frankenstein e da sua noiva), Draculaura (filha de Drácula) e Clawdeen Wolf (a filha da mãe lobisomem e de um pai humano).

A adaptação ao cinema de "Monster High" foi anunciada oficialmente esta semana: alargando a influência em Hollywood, o projeto da Mattel exclusivo para os cinemas não está em desenvolvimento no estúdio Warner Bros., mas na Universal Pictures.

O projeto é anunciado como uma história original baseada na popular linha de bonecas lançada em 2010 e que já originou várias animações lançadas diretamente no mercado de vídeo e uma série.

Por agora, apenas é conhecido o envolvimento de Akiva Goldsman, argumenta premiado pelos Óscares por "Uma Mente Brilhante" e 'showrunner' da série “Star Trek: Strange New Worlds".

“Sou fascinado por 'Monster High' desde que as minhas filhas eram obcecadas por bonecas quando eram crianças. Estou emocionado por unir esforços mais uma vez com [a presidente da Mattel] Robbie Brenner e os nossos parceiros da Mattel para ajudar a dar vida a esta propriedade icónica”, disse no comunicado.

'Unir esforços mais uma vez' é uma referência ao envolvimento de Goldsman como produtor num filme inspirado pela 'action figure' do Major Matt Mason, que terá Tom Hanks no elenco e será para o estúdio Paramount Pictures.

O filme de Greta Gerwig protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling chegou nas bilheteiras mundiais aos 1,442 mil milhões de dólares dólares (mais de 1,32 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) e ao 14.º lugar nos filmes mais rentáveis de sempre (receitas não atualizadas pelo impacto da inflação).

Sem surpresa, logo em agosto de 2023, a Mattel anunciou que ia avançar a todo o gás com mais projetos, existindo planos para produtos tão dispares como Masters of the Universe, Polly Pocket, Hot Wheels, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots e até a Bola 8 Mágica e o jogo de cartas UNO.