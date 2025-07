O futuro próximo de Barbie passa pela animação.

Segundo confirmaram fontes ao Deadline, a Mattel Studios finalizou um acordo para desenvolver um novo filme que será o primeiro em animação para as salas de cinema com a Illumination, o estúdio dos filmes "Gru, o Maldisposto", "Mínimos" e "Super Mario Bros".

Há quase dois anos, o filme feminista de Greta Gerwig protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling bateu recordes de bilheteira e tornou-se um fenómeno cultural, em parte graças ao "Barbenheimer", a "parceria" criada pelos fãs com "Oppenheimer", de Christopher Nolan.

Nomeado para oito Óscares, incluindo o de Melhor Filme, conquistou uma estatueta, Melhor Canção para “What Was I Made For?”, dos irmãos Billie Eilish e Finneas O'Connell.

Esse filme era da Warner Bros., mas o de animação será distribuído pela Universal Pictures, que tem um acordo exclusivo para financiar e distribuir as produções da Illumination.

Não são conhecidos pormenores sobre um enredo ou talentos envolvidos, nem datas de produção.

Em junho, a Mattel juntou as suas unidades de cinema e televisão. Os planos do estúdio são ambiciosos, com versões em imagem real de "Masters of the Universe" e "Matchbox" a chegarem ao cinema em 2026.

No início do mês, foi noticiado que Jon M. Chu vai avançar com "Hot Wheels" após o sucesso dos filmes "Wicked" e em diferentes fases de preparação estão produtos tão díspares como "Monster High", "Polly Pocket", "Rock ‘Em Sock ‘Em Robots" e até a Bola 8 Mágica e o jogo de cartas UNO, entre outros.