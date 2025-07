Levar ao cinema "Hot Wheels", a linha de carrinhos de brinquedo da Mattel, será o próximo projeto de Jon M. Chu depois do sucesso da adaptação do musical da Broadway "Wicked", cuja segunda parte com Cynthia Erivo e Ariana Grande, "Wicked Pelo Bem", chega aos cinemas em novembro.

Também conhecido por "Mestres da Ilusão 2" (2016), "Asiáticos Doidos e Ricos (2018) e "Ao Ritmo de Washington Heights" (2021), o realizador vai fazer o que é descrito pela publicação especializada Deadine como "um filme de ação inspirado na linha de carrinhos de brinquedo mais vendida da Mattel, que apresentará alguns dos veículos mais importantes e velozes do mundo"

Não existem mais detalhes sobre enredo: o argumento será escrito por Juel Taylor & Tony Rettenmaier, uma dupla que trabalhou por exemplo em "Creed II".

O projeto volta a juntar a Mattel com a Warner Bros Pictures, repetindo a parceria que fez de "Barbie" o maior sucesso comercial nos cinemas de 2023 e vencedor de dois Óscares, e a Bad Robot, a produtora de J. J. Abrams.

Reconhecida em todo o mundo e om mais de oito mil milhões de unidades vendidas, o impacto de "Hot Wheels" estende-se na cultura pop desde ao lançamento em 1968.

“'Hot Wheels' sempre foi mais do que velocidade — é sobre imaginação, ligação e a emoção de brincar. Levar esse espírito para o grande ecrã é uma oportunidade incrível. Estou entusiasmado com a parceria com a Mattel Studios, a Warner Bros. Pictures e a Bad Robot para criar uma aventura que honra o legado da 'Hot Wheels', ao mesmo tempo em que a leva para um lugar totalmente novo”, disse Chu no comunicado oficial.

Após o sucesso de "Barbie", a Mattel anunciou que ia avançar a todo o gás com mais projetos, estando em diferentes fazes de preparação produtos tão dispares como "Monster High", "Masters of the Universe", "Polly Pocket", "Rock ‘Em Sock ‘Em Robots" e até a Bola 8 Mágica e o jogo de cartas UNO.