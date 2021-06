A transformação na carreira até teve direito a nome: "McConaissance".

Por volta de 2010, Matthew McConaughey fez a transição das comédias românticas onde aparecia principalmente a exibir a boa forma física para filmes mais "sérios" e de menor orçamento com realizadores de prestígio, chegando ao Óscar quatro anos mais tarde com "O Clube de Dallas".

Numa entrevista de 2018, o ator comentou a transição nestes termos: "Não arranjei um novo professor de representação ou fui para aulas. Simplesmente nas coisas que estava a escolher disse 'o dinheiro que se lixe — vou pela experiência'".

Agora, é possível colocar um valor em "o dinheiro que se lixe": uma das propostas rejeitadas era de 14,5 milhões de dólares.

"Eu era o tipo das comédias românticas. Estava a morar em Malibu e a fazer surf sem camisa. Sou o McConaughey sem camisa das comédias românticas e ficava tipo, 'Podem ter a certeza que sou, essas comédias românticas estão a pagar estas casas que estou a alugar na praia. Culpado. Estou completamente satisfeito com isso", recordou durante um podcast com a estrela de música country Tim McGraw sobre os tempos de filmes como "Como Perder um Homem em 10 Dias" (2003), "Sahara" (2005), "Como Despachar um Encalhado" (2006) e "As Minhas Adoráveis Ex-Namoradas" (2009).

Matthew McConaughey falou a seguir do momento em que quis se sentir desafiado e "ter medo" de um projeto... quando chegou com mais uma proposta para uma comédia romântica de um grande estúdio de Hollywood.

"Começaram com uma proposta de oito milhões. Disse que não. Seguiram para 10. Disse que não. Subiram para 12,5 milhões, disse 'Muito obrigado, não'. Vão aos 14,5 milhões e disse, 'Deixem-me ler outra vez esse argumento", descreveu.

"Nos 14,5 milhões, eram as mesmas palavras da oferta dos oito milhões, mas era um argumento mais bem escrito. Era um argumento engraçado. Tinha mais. Mas disse não. Agora, quando disse não a isso, acredito que um raio invisível passou por Hollywood e eles disseram: 'Ah, McConaughey não está a fazer bluff. Está a falar a sério", concluiu.

O Clube de Dallas

A seguir, os fãs e os críticos viram chegar "Cliente de Risco", "Morre... e Deixa-me em Paz" e "Killer Joe" (todos de 2011), "The Paperboy - Um Rapaz do Sul", "Fuga" e "Magic Mike" (2012).

O "McConaissance" culminou em 2014 com a breve e marcante participação em "O Lobo de Wall Street", o Óscar com "O Clube de Dallas", a primeira temporada da série da HBO "True Detective" e ainda "Interstellar".